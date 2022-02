Benfica e Sporting em rota de colisão na Youth League

Sporting e Benfica estão em rota de colisão na Youth League, a Liga dos Campeões do escalão de sub-19.

A UEFA realizou o sorteio dos oitavos de final e as águias vão medir forças com o Midtjylland, da Dinamarca, enquanto que o Sporting joga com o Dínamo de Kiev, da Ucrânia. Os jogos estão marcados para os dias 1 e 2 de março.

No entanto, o sorteio realizou o emparelhamento para o resto do torneio e Benfica e Sporting já sabem que, se seguirem em frente, vão defrontar-se nos quartos de final da prova.

Confira o sorteio.

Oitavos de final

Liverpool-Genk

Real Madrid-Atlético de Madrid

AZ Alkmaar-Juventus

Dínamo de Kiev-Sporting

Manchester United-Dortmund

Zilina-RB Salzburgo

Paris Saint-Germain-Sevilha

Midtjylland-Benfica

Quartos de final

AZ Alkmaar/Juventus-Liverpool/Genk

Paris Saint-Germain/Sevilha-Zilina/Salzburgo

Dínamo/Sporting-Midtjylland/Benfica

Manchester United/Dortmund-Real Madrid/Atlético

Meias-finais

AZ Alkmaar/Juventus/Liverpool/Genk-Dínamo Kiev/Sporting/Midtjylland/Benfica

Manchester United/Dortmund/Real Madrid/Atlético-Paris Saint-Germain/Sevilha/Zilina/Salzburgo