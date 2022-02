William Carvalho volta a marcar e Betis vence

O português William Carvalho continua em grande forma e, este domingo, fez um golo e uma assistência na vitória do Betis (4-2) sobre o Levante, em partida da jornada 24 da liga espanhola.

Para além do internacional luso, que fez o 3-0, marcaram Nabil Fekir (2) e Edgar González.

Já pelo lanterna vermelha descontou Dani Gomez, que bisou, aos 43 e 47 minutos, batendo Rui Silva.

É o segundo jogo consecutivo a marcar de William Carvalho, depois de ter apontado um dos tentos contra o Rayo Vallecano para a Taça do Rei.

Com este triunfo, a equipa de Sevilha consolida o terceiro lugar no campeonato, a sete pontos do rival Sevilha e a 11 do líder Real Madrid.

Nota ainda para Roberto Soldado, que foi expulso aos 74 minutos.