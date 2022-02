Liverpool vence, Bruno Lage também

O Liverpool alcançou um triunfo tangencial diante o Burnley (1-0), lanterna-vermelha da Liga inglesa de futebol, e o Wolverhampton, comandado pelo português Bruno Lage, impôs-se ao Tottenham (2-0), que somou o terceiro desaire seguido.

No Turf Moor, o português Diogo Jota foi lançado pelo técnico Jürgen Klopp no decorrer da segunda parte, quando o resultado já estava fixado, depois de o médio brasileiro Fabinho ter anotado o único tento da partida da 25.ª jornada, aos 40 minutos do primeiro tempo.

Com este triunfo, os “reds” passam a contabilizar 54 pontos no segundo lugar, contra os 63 do líder Manchester City, que tem mais um jogo disputado, e 47 do Chelsea, terceiro. O West Ham pode, em caso de empate ou vitória sobre o Leicester, isolar-se no quarto posto, partilhado com o Manchester United, ambos com 40.

Os “spurs” voltaram a estar aquém das expectativas e fracassaram pelo terceiro jogo consecutivo, desta vez perante os “wolves”, que ultrapassaram precisamente os londrinos na classificação, estando agora na sétima posição, com 37 pontos, mais um do que a equipa comandada por Antonio Conte, que tem um jogo por realizar.

No novo estádio do Tottenham, o resultado foi construído ainda dentro dos primeiros 45 minutos, com golos do antigo avançado do Benfica Raúl Jiménez (seis) e do médio Leander Dendoncker (18).

Nos 'Wolves', alinharam de início os portugueses José Sá, Nélson Semedo, Rúben Neves, Daniel Podence, enquanto Fábio Silva e Francisco Trincão foram aposta de Bruno Lage no decorrer da segunda parte. Já Toti Gomes e Chiquinho não saíram do banco.

Nota ainda para o Newcastle. Um golo solitário do lateral Kieran Trippier, aos 35 minutos, permitiu ao Newcastle bater em casa o Aston Villa (1-0) e somar a terceira vitória em outros tantos jogos, um resultado que deixa os “magpies” mais confortáveis na fuga à despromoção, no 17.º lugar (21 pontos), o primeiro acima da “linha de água”.