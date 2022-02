Adepto do Palmeiras morre após final do Mundial de Clubes

Um adepto do Palmeiras morreu, baleado, em São Paulo, após a final do Mundial de Clubes, disputada em Abu Dhabi.

Segundo a Polícia Militar (PM), citada pela TV Globo, o homem de 42 anos ainda foi encaminhado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

O suspeito de ter baleado o adepto foi detido, tendo ainda havido uma segunda pessoa detida por tentar atropelar polícias.

Os confrontos ocorreram nos arredores do estádio do Palmeiras. Os adeptos juntaram-se para assistir à final do Mundial de Clubes.

Dentro das quatro linhas, o Chelsea derrotou a equipa de Abel Ferreira, por 2-1, após prolongamento.