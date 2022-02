Seca severa de Cristiano Ronaldo em mais um empate do United

Cristiano Ronaldo voltou a ficar em branco pelo Manchester United em mais um jogo em que a equipa inglesa falhou a vitória. No caso, empate a um com o Southampton, com o golo dos "red devils" da autoria de Jadon Sancho.

É o sexto jogo consecutivo sem golos de Ronaldo. É preciso recuar à época 2008/09, a última da sua primeira passagem por Old Trafford, para encontrar período idêntico. Na altura, CR7 esteve sete jogos seguidos sem golos.

Registo muito pouco habitual em Ronaldo que já levou o treinador do United, Ralf Rangnick, a dizer que esperava que o avançado tivesse mais golos.