Reduzido a nove, Al Hilal de Leonardo Jardim perde com Al Ahly

As esperanças de Leonardo Jardim em conquistar o 3.º lugar no Mundial de Clubes caíram por terra por volta da meia hora de jogo com o Al Ahly.

O Al Hilal já perdia por 2-0 e passou a jogar com nove elementos a partir do minuto 28. Foi um arranque para esquecer dos sauditas. O central Yasser Ibrahim inaugurou o marcador aos oito minutos e aos 14 Matheus Pereira, antigo jogador do Sporting, foi expulso, com vermelho direto.

O mesmo Yasser Ibrahim voltou a marcar aos 17 minutos e aos 28 Mohammed Kanoo também foi expulso, com vermelho direto, pelo árbitro francês Clement Turpin, que tomou decisão depois de consultar as imagens.