Manchester City goleia Norwich antes de visitar o Sporting

O Manchester City goleou o Norwich City, por 0-4, este sábado, em jogo da 25.ª jornada da Premier League, a três dias de defrontar o Sporting, em Alvalade, para a 1.ª mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

A equipa de Pep Guardiola, que poupou alguns jogadores, contou com Rúben Dias e Bernardo Silva a titulares, mas a grande figura da partida foi Raheem Sterling.

O avançado inglês marcou três golos, um deles com assistência do central português. Phil Foden foi o autor do outro golo dos "citizens", que cimentam a liderança da liga inglesa.

O City tem mais 12 pontos, e mais dois jogos realizados, do que o Liverpool, segundo classificado. Na terça-feira defrontam o Sporting, em Alvalade, às 20h00. O jogo da 1.ª mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.