Lazio regressa às vitórias antes de visitar o Dragão

A Lazio, adversária do FC Porto na Liga Europa, venceu o Bolonha, por 3-0, em partida da jornada 25 da liga italiana.

Os golos da partida foram apontados por Immobile, de penálti, e Zaccagni, que bisou.

A turma romana terminou a partida com 10 jogadores, devido à lesão de Lazzari, numa altura em que as substituições estavam esgotadas. Por falar em substituições, Jovane não saiu do banco.

Com este triunfo, a Lazio subiu provisoriamente ao sexto lugar da Série A.

Na próxima quinta-feira, a Lazio vem ao Dragão defrontar o FC Porto para a primeira mão do “play-off” de acesso à Liga Europa. A segunda mão, em Itália, joga-se no dia 24.