Abel Ferreira perde Mundial de Clubes para o Chelsea

O Chelsea é no campeão do mundo de clubes. A equipa inglesa bateu o Palmeiras, treinado por Abel Ferreira, na final, em Abu Dhabi, por 2-1, após prolongamento.

Lukaku inaugurou o marcador para o Chelsea, aos 54 minutos, mas resposta da equipa brasileira demorou apenas 10 minutos, com Raphael Veiga a restabelecer o empate, na marcação de um penálti.

Os campeões europeus tiveram ascendente sobre os vencedores da Copa Libertadores, mas o Palmeiras manteve-se sempre na discussão do resultado e o marcador não se alterou até aos 90 minutos.

No prolongamento, aos 117 minutos, depois de intervenção do VAR, o árbitro australiano australiano Chris Beath assinalou penálti e Kai Havertz converteu em golo. Com poucos minutos pela frente para reentrar na luta pelo título, a equipa de Abel Ferreira ainda viu Luan ser expulso, com vermelho direto, também após intervenção do VAR.

É a primeira vez que o Chelsea vence o Mundial de Clubes. Havertz, tal como na final da Liga dos Campeões da época passada, em que marcou o único golo do jogo, diante do Manchester City, voltou a ser herói.

O Palmeiras falha a conquista do troféu, depois de, nas meias-finais, ter eliminado o Al Ahly, do Egito, que terminou a competição no 3.º lugar, à frente do Al Hilal, de Leonardo Jardim.