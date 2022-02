Treinador do Manchester United diz que Cristiano Ronaldo "deveria marcar mais golos"

O treinador do Manchester United, o alemão Ralf Rangnick, afirmou, esta sexta-feira, que Cristiano Ronaldo, que está em "jejum" há cinco jogos consecutivos, "deveria marcar mais golos". O técnico reconheceu, no entanto, que o problema é "geral e coletivo".

“Obviamente que ele deveria marcar mais golos, uma vez que estamos a criar oportunidades para isso. Mas não é apenas um problema com Cristiano. Isso também acontece com outros jogadores. Não estamos a definir as jogadas como deveríamos, se tivermos em conta as oportunidades que temos criado. Há que melhorar nos próximos jogos”, disse Rangnick, em conferência de imprensa.