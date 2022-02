Marco Silva, o treinador do mês de janeiro da segunda divisão inglesa

O treinador português Marco Silva, do Fulham, foi eleito o melhor treinador do mês de janeiro do Championship, a segunda divisão inglesa.

Em cinco jogos, a equipa londrina venceu quatro e empatou um, num mês com um registo ofensivo impressionante com 23 golos marcados e três goleadas expressivas.

Em janeiro, o Fulham venceu o Reading por 7-0, o Bristol City por 6-2, o Birmingham por 6-2, o Stoke por 3-2 e fechou o mês com um empate, em casa, com o Blackpool, a um golo. Estes resultados colocam o Fulham em primeiro lugar, com 61 pontos, mais seis do que o segundo, o Bournemouth.

"Agradeço por me escolherem o treinador do mês. É um trabalho coletivo de todos no Fulham, que inclui os jogadores, a equipa técnica e todo o "staff" que trabalha nos bastidores. Janeiro foi um mês muito bom para nós, mas sabemos que ainda não conquistamos nada. Temos de continuar de forma positiva até ao fim do mês", disse o português.

Marco Silva, de 44 anos, está em Inglaterra desde 2016. Passou pelo Hull City, Watford e Everton , antes de assinar pelo Fulham. Antes, passou pelo Estoril Praia, Sporting e Olympiacos.