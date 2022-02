Luís Castro estará em negociações avançadas com o Botafogo

Luís Castro estará em negociações avançadas para ser o novo treinador do Botafogo, segundo os portais brasileiros "Globoesporte" e "Goal".

De acordo com as referidas fontes, o clube brasileiro pretende demitir Enderson Moreira e já procura sucessor, para anunciar até ao fim da próxima semana. Castro é o favorito e já estará em conversas avançadas.

O treinador português encontra-se, atualmente, ao comando do Al Duhail, do Qatar, e tem cláusula de rescisão de um milhão de euros. O "GE" assinala que o salário também pode ser um entrave: Luís Castro estará à espera de receber entre três e 3,5 milhões de euros anuais.

A opção por Luís Castro também agrada a John Textor, empresário norte-americano que investiu no Botafogo e tenta fazer o mesmo no Benfica.

Atlético Mineiro também tentou Luís Castro

Luís Castro passou por vários clubes, entre eles o FC Porto, onde esteve cerca de dez anos, mais de metade como coordenador da formação. Também treinou a equipa B e chegou a orientar a equipa principal, ainda que de forma interina. Recentemente, esteve duas épocas no Shakhtar Donetsk, com que se sagrou campeão da Ucrânia na primeira.

Segundo o "Goal", o trabalho do técnico português, de 60 anos, nas camadas de formação do FC Porto pesou na decisão de tentar contratá-lo.

Ainda em janeiro, ao que a Renascença apurou, Luís Castro foi abordado por responsáveis do Atlético Mineiro, também do Brasi. No entanto, a opção acabou por recair sobre o argentino Antonio Mohamed.