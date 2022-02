Konoplyanka deixa o Shakhtar Donetsk e ruma à Polónia

O internacional ucraniano Yevgen Konplyanka foi apresentado, esta sexta-feira, como reforço do Cracóvia, da Polónia.

O extremo, de 32 anos, desvinculou-se do Shakhtar Donetsk, pelo qual não disputou apenas dois jogos na primeira metade da época.

Konoplyanka era uma das grandes estrelas do futebol ucraniano quando jogava no Dnipro, clube que o formou. No entanto, a viagem pelo estrangeiro, por Sevilha e Schalke 04, não correu como esperado.

O regresso à Ucrânia, porém, também não teve o efeito desejado. Depois de uma boa primeira temporada, o avançado não mais conseguiu exibir-se ao nível que outrora o tornou tão desejado pela Europa fora.