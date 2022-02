Gustavo Poyet é o novo selecionador da Grécia. O treinador uruguaio, de 54 anos, sucede ao neerlandês John van´t Schip e assina contrato até ao final de 2023.

O seu objetivo passa por qualificar a Grécia para o Euro 2024, depois da equipa ter falhado a presença no Euro 2020 e de não ter alcançado o apuramento para o Mundial 2022.

Poyet tem cláusula de prolongamento do contrato, caso alcance a qualificação para o próximo Campeonato da Europa. Esta é a sua primeira experiência como treinador de uma seleção e marca o regresso ao ativo, depois de ter sido demitido do Universidad Católica do Chile, em agosto.