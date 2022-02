Flamengo vence, mas adeptos chamam Paulo Sousa de "burro"

O Flamengo, orientado pelo português Paulo Sousa, voltou às vitórias com um triunfo por 2-1 em casa do Audax RJ, para o campeonato carioca. Ainda assim, o técnico não se livrou das críticas.

Gabriel Barbosa abriu o marcador, com um grande golo marcado em cima do intervalo, aos 47 minutos de jogo. Um autogolo the Thomas dilatou a vantagem do "Fla" aos 54 minutos, antes de Hugo marcar o golo do Audax, aos 73, numa jogada de erro individual da defesa do Flamengo.

O Flamengo regressa aos triunfos depois de ter perdido o dérbi "FlaFlu" para o Fluminense, por 1-0. Apesar da vitória, os adeptos do Flamengo chamaram Paulo Sousa de "burro" em alguns cânticos e o técnico reagiu com normalidade no final da partida.

"Os adeptos são apaixonados, estas coisas acontecem há muitos anos com os treinadores e jogadores. Se vencemos, idolatram, metem-nos lá em outra. Noutras ocasiões, criticam-nos. Faz parte do nosso dia a dia. E são eles que acabam por ter a razão, porque eles é que estão no estádio e nos levam a ser diferentes e melhores", disse.



O Flamengo recebe o Nova Iguaçu na próxima partida do campeonato regional, no domingo.