Bayern de Munique disponível para discutir mudança de formato na Bundesliga

Oliver Kahn, diretor-executivo do Bayern de Munique, estaria recetivo a uma mudança de formato da Bundesliga. A proposta que está a ser pensada é de "play-offs" a decidirem o título de campeão.

A proposta está a ser estudada pela federação alemã e pela Bundesliga, de maneira a tornar o campeonato mais apelativo e com outros candidatos ao título, uma vez que o Bayern de Munique venceu os últimos nove campeonatos.

Apesar do claro domínio, Oliver Kahn, diretor executivo dos bávaros, não é contra a proposta: "A liga tornar-se-ia mais atrativa se houvesse mais competição entre os clubes dos lugares cimeiros. Não há linhas vermelhas para mim. Se os play-offs ajudarem, então falaremos sobre isso. Acho que é entusiasmante discutirmos novos modelos para a Bundesliga", disse, à "Kicker".

O antigo guarda-redes e lenda do Bayern recorda que também a Liga dos Campeões vai mudar o seu sistema.

"A Liga dos Campeões também terá um novo formato a partir de 2024 e todo esperamos muito disso. Um modelo na Bundesliga com meias-finais e finais seria mais entusiasmante para os adeptos, portanto faz sentido passar na ideia. No Bayern estamos sempre abertos a novas ideias", atira.

Para já, a ideia ainda não saiu do papel e está numa fase muito inicial, mas o futuro da Bundesliga poderá ser este. O último campeão alemão que não o Bayern de Munique foi o Borussia Dortmund, em 2012, ainda com Jurgen Klopp no comando técnico.