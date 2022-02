Rooney "adoraria" treinar Everton e Manchester United

Wayne Rooney não esconde que gostaria de treinar Everton e/ou Manchester United, no entanto, o momento não é agora.

A história do Wayne Rooney jogador escreve-se a azul e vermelho, as cores do clube que o formou, o Everton, e do que representou durante 13 anos, o United. Agora, como treinador, está no Derby County, a equipa em que terminou a carreira, mas não esconde que sonha mais alto.

"Everton, Manchester United são dois clubes que me dizem muito. Claro que um dia adoraria treinar qualquer um desses dois clubes", assumiu o antigo internacional inglês, em declarações aos jornalistas.

Presente é o Derby County



Para já, contudo, Rooney não pretende deixar o Derby County, que perdeu 21 pontos na secretaria e luta para se manter na II Liga inglesa.



O antigo ponta de lança, de 36 anos, chegou mesmo a ser convidado para uma entrevista de emprego no Everton, contudo, recusou. Os "toffees" acabaram por optar pelo também antigo jogador Frank Lampard.

"Sempre fui uma pessoa que gosta de um desafio e que está disposta a trabalhar e a lutar. Eu disse aos meus jogadores: 'Estou convosco, confiem em mim, lutarei convosco'. Que tipo de pessoa seria se, à primeira oportunidade, os abandonasse? Tal como prometi, estou a lutar pelo clube. Estou a tentar salvar-nos", sublinhou Wayne Rooney.

O Derby County encontra-se na 23.ª e penúltima posição do Championship, com 18 pontos. Com os 21 que lhe cortaram, estaria no 15.º lugar e 17 pontos acima da zona de despromoção.