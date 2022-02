Oficial. Douglas Costa é reforço do LA Galaxy

O LA Galaxy, da MLS, anunciou a contratação de Douglas Costa, por empréstimo de seis meses do Grémio, do Brasil, mas já com acordo para assinar em definitivo.

O internacional brasileiro vai ser um dos "jogadores designados" do plantel, que permite exceder o teto salarial. Douglas Costa vai assinar um contrato de uma temporada e meia depois do fim da cedência, até ao final da temporada 2023 da MLS.

O extremo de 31 anos deixa o Grémio, onde não evitou a descida de divisão, e vai estrear-se na MLS, depois de passagens pelo Bayern de Munique, Juventus e Shakthar Donetsk. Na seleção brasileira, somou 31 internacionalizações.