Neymar volta a treinar a cinco dias do PSG-Real Madrid

Neymar regressou aos treinos do Paris Saint-Germain, esta quinta-feira, a cinco dias da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Apesar da boa notícia, o avançado brasileiro não está apto, ainda, para entrar no próximo jogo do PSG, diante do Rennes, na sexta-feira.

"Não estará no onze do jogo com o Rennes", referiu o treinador dos parisienses, Mauricio Pochettino, em conferência de imprensa.

Ainda assim, o técnico enalteceu o "progresso muito bom" de Neymar, que não joga desde novembro, quando torceu o tornozelo esquerdo.

"Todos os grandes jogadores querem jogar grandes jogos. Ele tem experiência e maturidade para se gerir e canalizar a energia para chegar nas melhores condições quando puder jogar", aditou Pochettino.

O PSG poderá, por outro lado, contar com os recuperados Georginio Wijnaldum, Angel Di María e Leandro Paredes. Abdou Diallo e Idrissa Gana Gueye, que acabam de voltar da Taça das Nações Africanas, e Sergio Ramos, cuja condição física é débil, não estão disponíveis.

O PSG recebe o Real Madrid na próxima terça-feira, dia 15 de fevereiro, no Parque dos Príncipes, na primeira mão dos "oitavos" da Champions.