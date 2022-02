West Ham perde patrocinador após agressão de Zouma a gatos

Depois do vídeo em que se via Zouma a agredir um dos seus gatos, eis que um dos patrocinadores do West Ham, clube do jogador, decidiu rescindir contrato.

A Vitality, empresa de seguros, fez um comunicado a anunciar a decisão.

“Estamos muito perturbados com o vídeo de Kurt Zouma. Na Vitality condenamos a crueldade para com os animais e qualquer tipo de violência. Estamos igualmente muito desapontados com a posição tomada pelo clube em resposta ao incidente. Como tal, suspendemos o nosso patrocínio com o West Ham com efeito imediato”.

Antes, o West Ham anunciou uma investigação sobre as ações do jogador.

Para além disso, os gatos foram retirados a Zouma e o jogador paga “uma pesada multa”, sendo o dinheiro doado a instituições de proteção animal.