Pizzi. “Espero conquistar muitas coisas nestes quatro ou cinco meses”

O médio Pizzi falou, esta quarta-feira, pela primeira vez como reforço do Basaksehir e garantiu estar “muito feliz” na Turquia.

"Foi um prazer enorme estar aqui. Estou muito feliz. Espero continuar a estar aqui bem e forte para dar muitas alegrias ao Basaksehir e aos adeptos", referiu o internacional português durante a apresentação aos jornalistas.

O jogador, emprestado pelo Benfica até final da época, diz ter falado com Gedson e com o Júnior Caiçara, que lhe deram “muito boas indicações do clube, de Istambul, da Turquia e do campeonato turco”.

“Espero conquistar muitas coisas positivas nestes quatro ou cinco meses que estarei aqui no Basaksehir", acrescentou.

Sobre o posicionamento em campo, Pizzi lembra que já jogou “em todas as posições da frente, seja a 8 ou 10”.

“A decisão é sempre do míster. O que ele decidir, eu em campo tentarei fazer de tudo para ajudar os meus companheiros e o clube a conquistar vitórias", referiu.