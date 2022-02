Este é o pior Cristiano Ronaldo dos últimos 13 anos

O Manchester United está em crise e a seca de golos de Cristiano Ronaldo são dos principais sintomas. O internacional português não marca há cinco jogos consecutivos, algo que não lhe acontecia há 13 anos.

O regresso de Cristiano Ronaldo a Old Trafford, conhecido como o Teatro dos Sonhos, está longe de estar a ser, precisamente, um sonho. Aos 37 anos de idade, o número 7 do Manchester United vive um jejum que já não atravessava desde os 23: cinco jogos sem fazer balançar as redes.

Mais: Cristiano Ronaldo ainda não marcou um único golo em 2022.

Wolverhampton Wanderers, de Bruno Lage, Brentford, West Ham e Burnley, na Premier League, e Middlesbrough, na Taça de Inglaterra, são as equipas que escaparam aos golos do avançado português.

Há 13 anos, esteve nove jogos sem marcar

A última grande seca de Cristiano Ronaldo fora, também, ao serviço do Manchester United, em 2008/09, a época antes de rumar ao Real Madrid.

Entre 22 de novembro de 2008 e 17 de janeiro 2009, menos de um mês antes de completar 24 anos de idade, o internacional português esteve um total de nove jogos sem marcar, todos para a Premier League.

Pelo Real Madrid, o pior jejum do capitão da seleção nacional fora de quatro jogos, em três ocasiões na época 2010/11. Na Juventus, teve uma crise de golos que durou quatro jogos, na temporada 2019/20.