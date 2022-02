Zouma agride próprio gato e West Ham vai castigá-lo

Kurt Zouma foi filmado a agredir o próprio gato. O West Ham, clube que o central internacional francês representa, já garantiu que haverá castigo.

Num vídeo publicado nas redes sociais, é possível ver Zouma a atirar objetos, entre os quais chuteiras, ao gato, a pontapeá-lo e, no final, a dar-lhe uma bofetada violenta. Uma criança, que assistiu ao ocorrido, manifestou tristeza perante a agressão ao animal de estimação.

A agressão ao gato, da raça Bengal, terá sido castigo pela destruição de um vaso. Perante a reação inflamada de adeptos e de várias associações de defesa dos animais, Zouma pediu desculpas publicamente.

"Quero pedir desculpa pelas minhas ações, das quais me arrependo profundamente. Também quero pedir desculpas a toda a gente que ficou irritada com o vídeo. Quero assegurar que os nosso dois gatos estão bem e de boa saúde. São amados e acarinhados pela nossa família, e este comportamento foi um incidente único que não voltará a acontecer", declarou o defesa francês, de 27 anos, em comunicado.

West Ham vai tomar medidas

Também em comunicado, esta terça-feira, o West Ham sublinhou que "condena sem reservas" o comportamento de Kurt Zouma.

"Falámos com Kurt e trataremos do assunto internamente, mas gostaríamos de deixar claro que não apoiamos, de forma alguma, crueldade para com animais", pode ler-se na nota oficial.

De acordo com o jornal inglês "The Evening Standard", Kurt Zouma arrisca-se a falhar o próximo jogo do West Ham, diante do Watford, já esta terça-feira. O castigo poderá, contudo, não ficar por aí.