​Ziyech retira-se da seleção após polémica com selecionador

Hakim Ziyech, avançado do Chelsea, anunciou a sua retirada da seleção de Marrocos aos 28 anos de idade, depois de ter ficado fora da CAN.



O selecionador Vahid Halilhodzic afastou o extremo das opções por considerar que Ziyech tem falta de empenho com a seleção.

"Eu não seleciono jogadores que possam desequilibrar o grupo. Nem que o nome deles seja Messi. O comportamento de Ziyech não se coaduna com a seleção. Ele não quer treinar, ele não quer jogar. Ele não leva isto a sério. Não lhe vou implorar para que regresse", disse o selecionador.

Já depois de terminada a CAN, Ziyech anunciou a saída da seleção em definitivo: "Não vou voltar à seleção, é a minha decisão final. Estou focado no clube. O selecionador tomou essa decisão e tenho de respeitar, mas depois veio com várias mentiras. Para mim é claro, não volto à seleção".

Ziyech somou 17 golos em 40 internacionalizações pela seleção de Marrocos.