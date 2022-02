Palmeiras de Abel Ferreira chega à final do Mundial de Clubes

O Palmeiras, orientado pelo português Abel Ferreira, está na final do Campeonato do Mundo de Clubes, depois de vencer o Al-Ahly, campeão da Liga dos Campeões africana, por 2-0.

Raphael Veiga abriu o marcador já perto do intervalo, aos 39 minutos, depois de um grande passe de Dudu que isolou o médio ofensivo. O Palmeiras fechou a vitória no arranque do segundo tempo, com um grande golo de Dudu, aos 49 minutos de jogo.

Sherif ainda reduziu para os egípcios, mas o golo foi invalidado pelo VAR por fora de jogo. Tudo ficou ainda mais difícil para o Ah-Ahly com a expulsão direta de Ashraf, aos 81 minutos de jogo.

O Palmeiras espera agora pelo resultado entre Chelsea e Al-Hilal, do português Leonardo Jardim, que se disputa amanhã, para saber quem defronta na final.

A equipa brasileira, que venceu a Libertadores na época passada, já melhorou a prestação da temporada passada, quando caiu nas meias-finais com o Tigres e perdeu o jogo do terceiro lugar, precisamente frente ao Al-Ahly.