Países Baixos. Federação pede denúncias de assédio sexual após caso Overmars

A Federação de futebol dos Países Baixos pediu, esta terça-feira, às trabalhadoras de clubes daquele país que denunciem situações de assédio sexual, na sequência da demissão de Marc Overmars como diretor desportivo do Ajax por envio de mensagens impróprias.

“Por favor, denunciem. Não importa o quão difícil seja. Pode fazer-se de forma anónima através do clube, da federação ou do Centro de Segurança no Desporto”, apelou o organismo.

A notícia do comportamento de Overmars, um antigo internacional neerlandês e até agora dirigente destacado no maior clube da capital, foi recebida “com consternação”.

“Também os clubes têm obrigação de denunciar condutas impróprias”, acrescenta a federação.

O Ajax, adversário do Benfica nos oitavos de final da Liga dos Campeões, anunciou no domingo a demissão de Overmars, que enviava “mensagens impróprias a várias colegas de trabalho durante um período de tempo considerável”.

Overmars "passou dos limites"

O antigo internacional já assumiu o comportamento “inaceitável” e pediu desculpa, assegurando sentir-se “envergonhado”.

Um caso que surge apenas dois meses após Overmars renovar contrato nas funções que desempenhava desde 2012 num dos clubes pelos quais se notabilizou enquanto jogador, além de Barcelona e Arsenal.

O clube não revelou a identidade das vítimas, mas o presidente do Conselho de Supervisão, Leen Meijaard, assumiu, em nome do Ajax, que o comportamento do antigo diretor “passou dos limites” e “não era uma opção” a sua continuidade. Vários meios de comunicação social neerlandeses detalharam o tipo de mensagens e fotografias impróprias enviadas.

O Benfica recebe o Ajax a 23 de fevereiro, nos oitavos de final da Liga dos Campeões, antes de visitar os neerlandeses, a 15 de março. Jogos com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.