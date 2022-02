Nigéria anunciou José Peseiro, mas afinal vai manter o atual selecionador

José Peseiro não vai, afinal, ser selecionador da Nigéria. A Federação (NFF) afastou a possibilidade de contar com o português, depois de ter chegado a anunciar a sua contratação no final de dezembro.

“Reconhecemos e apreciamos o interesse que o senhor Peseiro mostrou para com o futebol da Nigéria durante as nossas conversas cordiais e não temos dúvidas das suas capacidades. Acreditamos que talvez no futuro possa existir uma oportunidade de trabalho para ele”, referiu a NFF.

A mudança de planos acontece depois de a própria NFF ter anunciado, a 30 de dezembro, a decisão de contratar José Peseiro, em substituição do alemão Gernot Rohr. O português assumiria as super águias apenas após a Taça das Nações Africanas (CAN), prova que terminou no domingo.