Mourinho eliminado da Taça de Itália pelo Inter de Milão

A Roma, de José Mourinho, foi eliminada da Taça de Itália ao perder em casa do Inter de Milão, por 2-0, em jogo dos quartos de final da prova.

No regresso do treinador português a casa do Inter, onde foi campeão e venceu uma Liga dos Campeões, o início do jogo não poderia ter sido pior, com Dzeko a inaugurar o marcador logo no primeiro minuto de jogo.

Alexis Sánchez fechou a contagem já no segundo tempo, aos 68 minutos da partida.

No regresso ao San Siro, os adeptos do Inter não esqueceram o passado de Mourinho nos "nerazzurri" e prestaram uma homenagem ao técnico.

Os portugueses Sérgio Oliveira e Rui Patrício foram titulares nas opções de José Mourinho. A Roma joga agora apenas na Serie A, em que está no sétimo lugar, e na Conference League, onde aguarda por adversário nos oitavos de final.