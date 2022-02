Mónaco de Gelson Martins chega às meias-finais da Taça

O Mónaco, com Gelson Martins no onze, venceu na receção ao Amiens, da II liga francesa, por 2-0, e apurou-se para as meias-finais da Taça de França.

A equipa do principado abriu cedo o marcador, logo aos cinco minutos, pelo médio Aurélien Tchouaméni, e aumentou a vantagem já na segunda parte, aos 54, pelo avançado germânico Kevin Volland.

O internacional português foi titular, mas seria substituído após o intervalo, pelo brasileiro Vanderson.

Com este triunfo sobre o 14º classificado da segunda divisão, o Mónaco é a primeira equipa a garantir uma vaga nas meias-finais da Taça, faltando ainda disputar os outros três jogos dos quartos de final, que são o Nantes-Bastia (emblema da segunda divisão), o Bergerac-Versailles, duas equipas do quarto escalão, e o Nice-Marselha, único que opõe duas equipas da Ligue 1.