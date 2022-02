Manchester United empata em casa do último classificado

O Manchester United empatou em casa do Burnley, último classificado da Premier League, a um golo.

Os "red devils" viram dois golos serem anulados à sua equipa no primeiro tempo pelo VAR. O primeiro a Varane, aos 13 minutos, e o segundo um autogolo, aos 22 minutos de jogo, por falta de Pogba. Pelo meio, francês marcou o primeiro da partida, assistido por Luke Shaw.

No segundo tempo, Jay Rodriguez empatou, numa boa jogada de contra-ataque do Burnley.

Cristiano Ronaldo começou no banco e entrou aos 68 minutos para o lugar de Cavani, mas não conseguiu mudar o rumo do jogo. Dalot e Bruno Fernandes foram titulares.

Com este resultado, o United continua no quinto lugar, com 39 pontos, e poderá ser ultrapassado pelo Arsenal, Tottenham e até Woilverhampton, que têm vários jogos em atraso em relação aos "red devils".

Outros resultados

Newcastle 3-1 Everton

West Ham 1-0 Watford