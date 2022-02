Ex-Porto Zé Luís vai jogar na Arábia Saudita

O Al-Taawon, da Arábia Saudita, anunciou a contratação do ponta de lança Zé Luís.

O antigo avançado do FC Porto, agora com 31 anos,rescindiu com o Lokomotiv Moscovo e estava a treinar em Portugal até encontrar novo clube. Foi associado ao Arsenal, mas é reforço do Al-Taawon, da Arábia Saudita, num contrato válido por seis meses.

O cabo-verdiano jogou no Porto na época 2019/20, com 10 golos apontados em 31 jogos disputados. Antes, passou pelo Spartak de Moscovo, Braga, Videoton e Gil Vicente.

No Al-Taawon, 15º classificado da liga saudita, vai encontrar o treinador português José Gomes.