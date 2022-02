CEO do Barcelona demite-se

O Barcelona comunicou, esta terça-feira, a demissão do seu CEO, Ferran Reverter.

Oficialmente, a saída, que será efetivada assim que o clube arranje um novo diretor geral, dá-se por motivos pessoais e familiares.

"Há quase um ano, decidi deixar a Alemanha e voltara Barcelona por motivos familiares. Pouco depois, aceitei o desafio do presidente Joan Laporta, para dirigir a área executiva do clube. Estes meses foram apaixonantes (...), mas agora quero centrar-me no propósito que me trouxe a Barcelona, que é dedicar mais tempo a projetos pessoais e familiares", disse Reverter, citado pelo site oficial do Barcelona.

De acordo com o jornal "Marca", porém, a demissão de Ferran Reverter poderá dever-se à existência de "sérias discrepâncias" sobre o acordo que o Barcelona tem com a Spotify para o patrocínio da camisola principal da primeira equipa masculina, assim como o "naming" do estádio.

Também haverá desacordo sobre patrocínios de Forensic e Goldman Sachs, segundo a "Marca", diário desportivo sediado em Madrid.