Abel Ferreira. Final? "Vai ser David contra Golias, mas queremos ganhar"

Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, quer vencer a final do Mundial de Clubes - contra o vencedor do Chelsea-Al-Hilal -, mas não esconde que a equipa brasileira não será a favorita nessa partida.

"Vai ser 'David contra Golias', não vamos nunca vender ilusões a ninguém. Mas vamos ver nosso adversário, vamos esperar para ver. Conheço muito bem o Leonardo Jardim, do Al Hilal. Trabalhei com ele quando estava no juniores em Portugal. Falo do próximo jogo quando sair o próximo adversário. O que controlamos está feito. Prefiro estar na final como estamos, agora vamos desfrutar e competir. Temos um propósito, que é ganhar", disse, após o jogo.

O Palmeiras bateu o Al Ahly, do Egito, na meia-final, e chegou ao jogo que decide o título. Abel Ferreira gostou do que viu da sua equipa e elogia o espírito dos jogadores.

"Gosto de ter equilíbrio na vida, foi o que fez ganharmos hoje, respeitar o adversário. Disse aos jogadores para desfrutarem do jogo e competirem para ganhar. Seguimos o plano, mas o que eu digo é apenas 30%, os outros 70% têm a ver com o espírito deles. Uma vitória justa, de uma equipa inteligente, que já venceu muito e perdeu também. Estou contente por estar em mais uma final, umas perdemos e outras ganhámos", termina.

Abel Ferreira, de 43 anos, está na terceira temporada no Palmeiras, onde já venceu duas Libertadores e uma Copa do Brasil.