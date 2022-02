Niklas Sule deixa Bayern em fim de contrato e vai reforçar o Dortmund

O Dortmund anunciou a contratação do defesa-central Niklas Sule, que vai terminar contrato com o rival Bayern de Munique no fim da época.

A transferência é polémica e surpreendente na Alemanha, com o Dortmund a contratar o internacional alemão de 26 anos livre de custos. Sule vai assinar até 2026.

"Ele mostrou-se que estava muito interessado no Dortmund, tem experiência e vai ajudar-nos a dar o próximo passo a partir do verão", disse Sebastian Kehl, que será o diretor-desportivo do clube a partir do verão.

Sule, de 26 anos, não aceitou a proposta de renovação do Bayern de Munique e vai deixar o clube a custo-zero, depois de cinco temporadas no emblema bávaro, onde fez 159 jogos. Ao serviço da seleção, leva 37 partidas disputadas.