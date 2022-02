Athletic vence Espanhol e mantém viva a esperança europeia

O Athletic Bilbau venceu na receção ao Espanhol, por 2-1, e continua na perseguição aos lugares de qualificação europeia.

Todos os golos foram apontados nos primeiros 20 minutos da partida. A equipa de Barcelona abriu o marcador logo aos 3 minutos. Puado arrancou pela direita e cruzou para uma finalização ao ângulo de Tonny Vilhena.

A vantagem duraria pouco tempo, porque aos 5 minutos Sancet surgiu nas costas da defesa e rematou para o golo do empate.

Aos 16 minutos, na sequência de um livre, Iñigo Martínez colocou o Athletic na frente do marcador, assistido por Dani Vivian, e o resultado manteve-se até final.

Com este resultado, os bascos estão no oitavo lugar, com 34 pontos, a dois do Atlético de Madrid, e a quatro de um lugar de Liga dos Campeões. Já o Espanhol está no 13º lugar e não vence há quatro jogos.