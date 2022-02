Luis Díaz assiste na estreia pelo Liverpool

Luis Díaz, antigo avançado do FC Porto, estreou-se pelo Liverpool com uma assistência na vitória por 3-1 frente ao Cardiff, que coloca os "reds" nos oitavos de final da FA Cup.

Jurgen Klopp pediu "calma" e tempo para o colombiano se adaptar à equipa, mas o impacto foi imediato. Díaz foi convocado, começou no banco e entrou aos 58 minutos para o lugar de Curtis Jones. Os "reds" já venciam por 1-0, com golo do português Diogo Jota, aos 53 minutos.

Aos 68 minutos, Díaz não deu um lance por perdido, pressionou alto, recuperou a bola junto à linha final e assistiu o golo de Minamino.

Aos 76, Elliott fez o terceiro do Liverpool, antes dos galeses chegarem ao golo de honra, por Colwill, aos 80 minutos de jogo.