Leverkusen goleia em casa do Dortmund

O Lervekusen foi até casa do Borussia Dortmund golear por 5-2, em jogo da 21ª jornada da Bundesliga.

Um autogolo de Akanji abriu o marcador para os visitantes, logo aos 11 minutos de jogo, antes Frimpong ter igualado, também com um golo na própria baliza.

Florian Wirtz colocou o Leverkusen na frente do marcador, aos 20 minutos de jogo, e não voltaram a perder a liderança. Robert Andrich ainda aumentou a vantagem aos 28 minutos da partida.

No segundo tempo, o resultado escalou para uma goleada pesada. Jonathan Tah, aos 53 minutos, e Moussa Diaby, aos 87, fechou o resultado final. Steffen Tigges ainda fez o segundo do Dortmund, aos 89 minutos, mas apenas atenuou a goleada.

O internacional português Raphael Guerreiro foi titular e somou os 90 minutos no lado do Dortmund.

Com este resultado, o Leverkusen aproxima-se do segundo lugar, com 38 pontos, a cinco do Dortmund, que vê o Bayern de Munique distanciar-se na liderança.