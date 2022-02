Danilo Pereira bisa na vitória do PSG

O internacional português Danilo Pereira bisou na vitória do Paris Saint-Germain em casa do Lille, por 5-1.

Com Nuno Mendes e Danilo no PSG e José Fonte no Lille, foi a equipa da capital que triunfou em casa do campeão Lille.

Nuno Mendes tem mérito de uma grande parte do primeiro golo, abriu espaço na esquerda e cruzou para uma defesa incompleta de Grbic e estava lá Danilo Pereira para rematar para o primeiro.

Botman empatou aos 28 minutos, mas o PSG marcou ainda mais dois no primeiro tempo. Kimpembe fez o segundo, aos 32, e Messi o terceiro, aos 38.

No segundo tempo, Danilo fez o seu segundo da conta pessoal, aos 51 minutos, com um remate de fora da área. Mbappé ainda fechou a contagem com um grande golo de fora da área, aos 67 minutos.