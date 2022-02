Milan vence Inter e reentra na luta pelo título

O Milan derrotou o Inter, por 2-1, com reviravolta no dérbi de Mião, em partida da jornada 24 da liga italiana.

Em destaque esteve o francês Olivier Giroud, que fez os dois golos milanistas, aos 75 e 78 minutos, ambos com assistência de Brahim Diaz.

Antes, ao minuto 38, Perisic tinha aberto o marcador para o Inter, campeão italiano em título.

Com este triunfo, a equipa de Rafael Leão, titular, aproxima-se do vizinho e adversário. As duas equipas ficam agora com apenas um ponto de distância, sendo que o Inter tem ainda uma partida em atraso.