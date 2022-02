O defesa Ferro foi titular e marcou na estreia pelo Hajduk Split, da Croácia.

Cedido pelo Benfica no mercado de inverno, Ferro estreou-se da melhor forma, após uma semana no novo clube.

O tento do português, no 4-0 contra o Gorica, surgiu de cabeça após livre apontado por um velho conhecido do futebol português: Krovinovic.