Sarri "conhece muito pouco" sobre Jovane Cabral

Maurizio Sarri, treinador da Lazio, assume que "conhece muito pouco" sobre Jovane Cabral, reforço do último dia de mercado.



O luso-caboverdiano foi emprestado pelo Sporting com opção de compra, mas não foi consensual. A imprensa italiana diz que Sarri não aprovou os reforços do último dia de mercado e que isso causou desagrado na equipa técnico.

"Conheço muito pouco do Jovane, mas há uma pessoa do meu staff que já o seguia. Ele tem de recuperar do ponto de vista físico. É um jogador explosivo e com boa resistência, vamos ver o que pode dar à equipa", explicou, em conferência de imprensa.

A Lazio, que é oitava classificada do campeonato, vai jogar frente ao FC Porto no "play-off" da Liga Europa.