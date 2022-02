Milik brilha e Marselha goleia o Angers

O Marselha recebeu e goleou o Angers, por 5-2, na 23ª jornada da Ligue 1.

O jogo começou muito mal para o Marselha, que aos 11 minutos já perdia por dois golos. Fulgini abriu o marcador, aos 8 minutos, e Bentaleb fez o segundo.

No entanto, o Marselha conseguiu uma grande reviravolta no marcador. Milik fez o primeiro, aos 18 minutos, e Gerson igualou, aos 21 minutos de jogo.

O resto estava guardado para o segundo tempo. O polaco Milik chegou ao "hat-trick" aos 70 e 78 minutos de jogo, e Under fechou a goleada, aos 85 minutos da partida.

Com este resultado, o Marselha sobe ao segundo lugar, com 43 pontos. PSG lidera com 53 pontos e menos um jogo disputado. O Angers está no meio da tabela, no 12º posto, com 29 pontos.