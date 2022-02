Luiz Adriano é reforço do Antalyaspor da Turquia

O Antalyaspor, 17.º classificado da liga turca, anunciou a contratação de Luiz Adriano. O ponta de lança brasileiro rescindiu com o Palmeiras e assinou por época meia pelo clube que está envolvido na luta pela permanência no campeonato da Turquia.

Aos 34 anos, Luiz Adriano está de volta ao futebol europeu, depois de duas épocas e meia no Palmeiras, em que conquistou duas Libertadores e uma Taça do Brasil, com Abel Ferreira.

Na temporada passada, no entanto, o avançado teve uma influência bem menor na equipa. Marcou cinco golos, em 37 jogos. Na anterior tinha marcado 20, em 52.

Com uma passagem marcante pelos ucranianos do Shakhtar Donetsk, Luiz Adriano jogou ainda por Milan e Spartak de Moscovo, antes de voltar ao Brasil.