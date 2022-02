Guardiola está "impressionado" com trabalho de Marco Silva no Fulham

Pep Guardiola, treinador do Manchester City, deixou grandes elogios ao português Marco Silva, pelo trabalho que está a fazer no Fulham, em véspera de duelo entre as duas equipas para a Taça de Inglaterra.

"Estou muito satisfeito com o que ele está fazer. Estou realmente impressionado há já muito tempo. Vi alguns jogos do Fulham e estou impressionado. Não me surpreende que ele estejam na liderança do Championship",disse, em conferência de imprensa.

Guardiola diz mesmo que o Fulham "é o melhor adversário" que o City poderia encontrar na taça.

"Não são apenas os golos que eles têm marcado, mas também a forma como jogam, o posicionamento do Fulham é excepcional. Estou feliz por poder ver o Marco Silva amanhã, é o melhor adversário que podíamos defrontar neste momento, uma equipa com muitas qualidades e bom jogadores", termina.

Marco Silva, de 44 anos, está na primeira época no Fulham, clube que lidera de forma isolada a segunda divisão. Antes do Fulham, Marco Silva orientou o Everton, Watford, Hull City, Olympiacos, Sporting e Estoril.