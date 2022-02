Egito pede adiamento da final da CAN para segunda-feira

O Egito pediu à Confederação Africana de Futebol (CAF) que adie para segunda-feira a final da Taça das Nações Africanas (CAN), tendo em conta que o Senegal tem mais um dia de descanso.

O apelo de Al-Sayed, adjunto do treinador português Carlos Queiroz na seleção de futebol do Egito, surgiu na quinta-feira à noite, pouco depois de os egípcios vencerem os Camarões no desempate por grandes penalidades e apurarem-se para a final.

No jogo, em que o selecionador Carlos Queiroz foi expulso já na parte final, aos 90 minutos, o Egito garantiu a vitória nos penáltis (3-1), com o guarda-redes Mohamed Abou Gabal, conhecido no mundo do futebol por Gabaski, em destaque.

"Peço à CAF que a final se dispute na segunda-feira", pediu Al-Sayed no final do encontro.