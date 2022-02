Choque em Inglaterra. Middlesbrough elimina Manchester United da Taça

O Middlesbrough, da segunda divisão inglesa, foi até Old Trafford eliminar o Manchester United da Taça de Inglaterra, depois do desempate por grandes penalidades.

Com os três portugueses do plantel no onze inicial - Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Diogo Dalot -, o jogo não começou bem para os "red devils" e com um cenário muito pouco comum: Ronaldo falhou uma grande penalidade, logo aos 20 minutos de jogo.

Aos 25, Jadon Sancho colocou o United na frente do marcador, assistido por Bruno Fernandes. O "Boro" chegou ao empate já na segunda parte, com um golo polémico aos 64 minutos. A bola toca no braço de Watmore na área, que assistiu para golo de Crooks, mas o VAR não considerou falta do jogador.

O jogo foi para grandes penalidades e com uma série de remates impressionantes, quase todos ao ângulo e com força. A decisão só se resolveu ao oitavo penálti dos "red devils", falhado por Elanga. Os cerca de 10 mil adeptos do Middlesbrough fizeram a festa em Old Trafford.