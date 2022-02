Paulo Sousa estreia-se com vitória ao comando do Flamengo

O Flamengo venceu o Boavista de Saquarema por 3-0, na estreia do técnico Paulo Sousa no banco dos 'rubro-negros', em jogo da terceira jornada do campeonato carioca de futebol.

Marinho, um dos reforços da equipa, estreou-se com um golo, aos 22 minutos, com Pedro (61) e Gabriel Barbosa (83) a marcarem os outros tentos do Flamengo.

Em conferência de imprensa, Paulo Sousa deixou elogios à sua equipa e disse acreditar estar no bom caminho para alcançar novos triunfos.

“Nós temos que ir preparando, mas ganhando, porque a cultura tem de ser essa. Hoje aconteceu ganharmos e criarmos oportunidades. Não sofremos golos e isso é fundamental. Espero que seja o mais breve possível essa consolidação (da equipa). Agora, claro que entre a performance atlética e tático-estratégica vai levar o seu tempo para ter os seus ajustes, o seu equilíbrio, de forma a podermos usufruir ao máximo dos nossos jogadores”, afirmou o treinador português.

O Flamengo lidera isolado, à condição, o campeonato estadual do Rio de Janeiro, com sete pontos. Na próxima ronda, o Flamengo vai jogar com o Fluminense.