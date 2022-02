Corinthians demite Sylvinho. Já se fala em Jorge Jesus

"Após o jogo, reunimo-nos no balneário - eu e a diretoria de futebol - e entendemos ser o momento de interromper o trabalho do nosso treinador", disse Duilio, agradecendo o trabalho realizado por Sylvinho.

Sylvinho foi demitido do comando técnico do Corinthians, na madrugada desta quinta-feira, logo após a derrota com o Santos (1-2), a contar para a 3.ª jornada do Campeonato Paulista.

Antigo adjunto da seleção brasileira, o treinador levou o Corinthians ao 5.º lugar do Brasileirão na temporada. passada. Cai após três jogos, esta época, no estadual. Somou uma vitória, um empate e uma derrota. A derrota com o Santos aconteceu em casa, com o adversário a operar reviravolta no marcador.



Jorge Jesus volta a ser falado

O Corinthians, um dos grandes do futebol brasileiro, está agora à procura de treinador e o nome de Jorge Jesus já surge como possibilidade na imprensa.

JJ terá sido oferecido ao Corinthians, depois de ter sido despedido do Benfica, mas, na altura, a direção respondeu com voto de confiança em Sylvinho.

O treinador português, que chegou a ser associado ao Atlético Mineiro, já depois de Paulo Sousa ter assumido o Flamengo, continua sem clube.

Jesus está livre para assumiu um novo projeto. O técnico, de 67 anos, campeão brasileiro pelo Flamengo em 2019, deixou o Benfica, mas o clube encarnado continua a pagar o seu salário até junho - altura em que terminaria o contrato que assinou no regresso à Luz - ou até que ele encontre um novo clube.