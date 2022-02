Canadá a um pequeno passo de reservar lugar no Mundial

A seleção do Canadá venceu El Salvador, por 0-2, e cimenta a liderança do grupo de apuramento para o Mundial de futebol, na zona da América do Norte e América Central (CONCACAF).

A equipa canadiana precisa de conquistar dois pontos, nos três jogos que há por realizar, para 36 anos depois voltar a estar na fase final de um campeonato do mundo.

Com Stephen Eustáquio, reforço de inverno do FC Porto, a titular, o Canadá venceu El Salvado, com dois golos na última meia hora de jogo, por Atiba Hutchinson e Jonathan David.

A equipa passa a somar 25 pontos, após 11 dos 14 jogos desta fase, e preserva a vantagem de quatro pontos para Estados Unidos e México, também em posição de apuramento direto.

O Panamá está no quarto posto, com 17 pontos, em lugar de "play-off".

México e Estados Unidos cimentaram as suas posições, ao vencerem as partidas também realizadas na madrugada de quinta-feira. Os mexicanos bateram o Panamá, por 1-0, com golo do antigo avançado do Benfica Raúl Jiménez, de penálti, aos 80 minutos.

Os Estados Unidos receberam as Honduras e ganharam, por 3-0, com golos de McKennie, Zimmerman e Pulisic.