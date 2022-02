Adeptos da Lazio não perdoam “Outro mercado medíocre”

Os adeptos da Lazio não gostaram do mercado de transferências realizado pelo clube em janeiro. Centenas manifestaram-se esta quinta-feira junto ao centro de treinos.

No mês de janeiro chegaram ao clube Jovane Cabral e o sérvio Kamenovic.

Segundo os manifestantes, este foi “Outro mercado medíocre”, lia-se numa das faixas escritas.

A juntar às críticas dos adeptos, os média italianos acrescentam que o próprio treinador, Maurizio Sarri, não terá dado o aval à contratação de Jovane Cabral.

A Lazio é adversária do FC Porto no “play-off” de acesso aos oitavos-de-final da Liga Europa. O primeiro jogo, no Dragão, está marcado para 17 de fevereiro; a segunda mão joga-se no Olímpico de Roma, no dia 24.